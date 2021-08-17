Günlerdir tüm dünyanın gözü Afganistan’da. Taliban, başkent Kabil’de yönetimi ele geçirdi, binlerce Afgan ülkeden kaçmak için her yolu deniyor. Tüm bunlar olup biterken, Afganistan’ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari, “Oturdum ve gelmelerini bekliyorum.” Dedi. Peki, Zarifa Ghafari kimdir?

ZARİFA GHAFARİ KİMDİR?

Zarifa Ghafari, 2018 yılında Afganistan’da ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele almasıyla birlikte hayatından endişe ettiğini kaydetti.

Ghafari, “Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler” dedi. Zarifa Ghafari, 2018’de Meydan-ı Vardak vilayetinde en genç ve ilk kadın belediye başkanı olmuştu.

Ghafiri’nin babası General Abdul Wasi Ghafari, geçen yıl vurularak öldürülmüştü ve geçtiğimiz dönemlerde Taliban, sık sık Ghafari’yi tehdit eden açıklamalar yayımlamış, çok sayıda suikast girişiminde bulunmuştu. Tehditlerin artması üzerine Ghafari’ye Kabil’deki Savunma Bakanlığı’nın güvenliği altında yeni bir iş verildi.

Ghafari, Taliban’ın Kabil’e girmesinden üç hafta önce gazeteci Michael Day’e yaptığı açıklamalarda hâlâ Afganistan’ın geleceğinden umutlu olduğunu belirtmişti. Genç insanların olan bitenin farkında olduğunu kaydeden Ghafari, “Sosyal medyaları var. İletişim kuruyorlar. Bence ilerleme ve haklarımız için mücadeleyi sürdürecekler” ifadelerini kullanmıştı.

Taliban’ın Kabil’e girmesinin ardından Day’la tekrar konuşan Ghafari, umutsuzluğunu “Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?” sözleriyle dile getirdi.



