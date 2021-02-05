Etkinlik Rehberi Zarlarla dans oyunu

Zarlarla dans oyunu

Etkinlik Rehberi

Zarlarla dans oyunu

Bu oyunla çocuğun duyusal gelişimine ve kaba motor becerilerine destek vermiş olacaksınız.

05 Şubat 2021, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Malzemeler

Karton, kalem, makas, yapıştırıcı / Yaş: 4-7

Nasıl oynanır?

Kartona açık bir zar şekli çizin, kesin ve yapıştırarak bir zar elde edin. Bu şekilde iki tane zar hazırlayın. Zarların birine farklı hareketlerin isimlerini, diğerine sayıları yazın. Malzemelerimiz hazır. Oyun için çocuğunuz her iki zarı da atsın. Üst yüzeyinde hangi hareket ve sayı geldiyse o sayıda o hareketi yapmasını isteyin. Bu oyunu müzik eşliğinde keyifli bir dansa dönüştürebilirsiniz. Zıpla, göz kırp, bacağını kaldır, kollarını kaldır indir, olduğun yerde dön, çömel kalk gibi komutlar yazabilirsiniz.

İlgili Haberler
Kapaklarla hafıza oyunu


Yazarlarımızdan
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Etkinliklerde aşk kokusu var
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder