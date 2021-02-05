Zarlarla dans oyunu
Bu oyunla çocuğun duyusal gelişimine ve kaba motor becerilerine destek vermiş olacaksınız.
05 Şubat 2021, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler:
Karton, kalem, makas, yapıştırıcı / Yaş: 4-7
Nasıl oynanır?
Kartona açık bir zar şekli çizin, kesin ve yapıştırarak bir zar elde edin. Bu şekilde iki tane zar hazırlayın. Zarların birine farklı hareketlerin isimlerini, diğerine sayıları yazın. Malzemelerimiz hazır. Oyun için çocuğunuz her iki zarı da atsın. Üst yüzeyinde hangi hareket ve sayı geldiyse o sayıda o hareketi yapmasını isteyin. Bu oyunu müzik eşliğinde keyifli bir dansa dönüştürebilirsiniz. Zıpla, göz kırp, bacağını kaldır, kollarını kaldır indir, olduğun yerde dön, çömel kalk gibi komutlar yazabilirsiniz.