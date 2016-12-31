Zayıf kaşlara kokteyl dopingi

Stres, hastalık gibi sebeplerle dökülen ve yanlış alımlar sonucu küstürülen kaşların,etkisi kanıtlanmış doğal uygulamalarla güçlendirildiğini söyleyen Kaş Tasarım Uzmanı Demet Tecir, “Kaş kalemi, kaş farı ve kalıcı makyaj teknikleri kullanmak istemeyenlere kaş dopingi öneriyoruz. Çünkü bu yöntemler doğal yollarla gürleşmiş, sağlıklı ve biçimli kaşların yerini ne yazık ki tutmuyor. Bitkisel çözümler ise kullanıldığı sürece etki gösteriyor. Uyguladığımız kaş kokteyllerinden çok güzel sonuçlar alıyoruz” dedi.Doğal güzelliğin zaman aldığına dikkat çeken Demet Tecir, “Bu işlemler için bir parça sabırlı olmak gerekiyor. Önce kaştaki dolması muhtemel boşlukları değerlendiriyoruz. Sonra kaşı tasarlıyoruz. Cansız tüyleri ustura yöntemi canlandırıyoruz. Sonrasında kaşlara çeşitli vitaminlerden oluşan serum takviyesini uyguluyoruz. İki hafta aralıklarla yapılan kaş kokteyli, en az 4 en fazla 6 hafta sürüyor ve daha sonrasında koruma seansları devreye giriyor. Yöntemin etkisi, kullanılan ürünlerin kalitesine ve uzmanın tecrübesine bağlı” ifadelerini kullandı.Kaşların hem ifadenin mimarı hem de güzelliğin tamamlayıcısı olduğunu anlatan Tecir, “Kaş almak sadece kaşın etraftaki tüyleri toparlamaktan ibaret değil. Kişinin göz yapısı ve kıl potansiyeli iyi değerlendirmeli. Kaşlar yüzün çerçevesi belirliyor. İfade üzerindeki etkisi de tartışılmaz.Yanlış alınmış kaşlar, sizi olduğunuzdan farklı yansıtabiliyor. Ciddi biriyken yayı fazla kaçmış bir kaşla sürekli gülen biri gibi görünebilir ya da asabi bir değilken kaştaki aşırı kavis nedeniyle etrafınızda tedirginlik yaratabilirsiniz. Kaş alınmaz, tasarlanır bana göre. Sadece birkaç tüyü temizleyip net bir ifadeye ve güzel kaşlara sahip olabilir, göz kapağınızı yükseltebilirsiniz” diye konuştu.Kaş almanın püf noktalarında da değinen Kaş Tasarım Uzmanı, şunları kaydetti: “Ağda ve ip önermiyorum. Kaşlar cımbızla alınır. İnce ve kalın uçlu cımbızları kombine edebilirsiniz. İnce uçlu cımbızla kaş çerçevesini oluşturup kalın uçlu cımbızla kaşa son şeklini verebilirsiniz. Ayrıca mimik yapmadan kaş alınmaz. Kaşa en doğru şekli vermek için; üzüldüğünüzde, sevindiğinizde, şaşırdığınızda kaşınızın nasıl göründüğünü bilmek ve ona göre küçük dokunuşlar yapmak önemli.”