Özellikle de sıkı bir diyete girildiği taktirde yağ yakımı da hız kazanır. Bunun yanı sıra diyeti desteklemek için yürüyüş ve egzersizler de yapılmalıdır. Kilo verirken spor yapmak mutlaka gerekir. Kilo vermeyi sağlamak amacıyla çeşitli zayıflama kürleri uygulanabilir.

Kilo vermek adına pek çok farklı yöntem kullanılabilir. Özellikle de diyetin yanı sıra yapılan kürler ile birlikte kilo verme süreci de hızlanır. Kür, genel olarak kilo vermeye yardımcı besinlerin belli bir amaç dahilinde karışılarak düzenli tüketilmesine denilir. Zayıflama kürü yaparken kullanılacak olan besinler belli bir mantık dahilinde bir araya getirilmelidir.

Zayıflama kürleri hazırlanırken hem lezzet hem de doku bakımından birbirine uyum sağlayacak besinler kullanılmalıdır. Mesela tarçın mutlaka süt ile birleştirilmeli, limon da maden suyu ile kullanılmalı. Ayrıca zayıflama kürü hazırlanırken pek çok detay göz önünde bulundurulur. Yağ yakılmasını hızlandıran ve kilo verdiren besinler zayıflama küründe kullanılır. Bu zayıflama kürlerinde asla şeker ve sağlıksız besinler yer almaz. Uzman hekimler kontrolünde de önerilen bazı zayıflama kürleri bulunmaktadır.

Kilo vermenizi sağlayacak zayıflama kürü tarifleri

Kilo vermeye yardımcı olan pek çok farklı zayıflama kürü tarihi bulunuyor. Bu zayıflama kürleri vücudun tamamından yağ yakabildiği gibi bölgesel olarak zayıflamaya da yardımcı oluyor. Bu zayıflama kürlerinden en bilineni tarçınlı kür tarifi:

2 Yemek kaşığı elma sirkesi

Bir çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı bal

1yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı: Öncelikle 1 bardak suyun içerisine elma sirkesi, tarçın, bal ve limon suyu eklenir. Bunlar iyice karıştırılır. Ayrıca 10 dakika bekletildikten sonra yavaş yavaş tüketilir. Bu içecek günde 3 defa tüketilmelidir. Tarçınlı zayıflama kürü 15 gün boyunca kullanılmalı. Tarçınlı zayıflama kürü kullanılırken de bol bol su tüketilmelidir.

Kilo verdiren limon yoğurt kürü

1 limonun suyu

2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı zencefil

Yapılışı: Yoğurt, pul biber, zencefil ve limon suyu bir kaseye alınır. Kasede iyice karıştırılır. Bu karışım gece uyumadan yarım saat önce tüketilir. Bu karışım tüketildikten sonra ise asla başka bir şey tüketilmemelidir. İki hafta boyunca bu kür uygulanmalıdır. Ayrıca bu kür ile birlikte bol miktarda su tüketilmelidir. Yeni anne olmuş kişiler doğum sonrası kilolarını vermek için bu kürü kullanabilirler.

Zayıflama kürü uygulanırken nelere dikkat edilmeli?

Kilo vermek isteyen kişiler tarafından uygulanan zayıflama kürlerinde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Özellikle de zayıflama kürü tüketilirken ağır yağlı ve şekerli besinlerden uzak durulmalıdır. Ayrıca asitli içecekler ile karbonhidrat ağırlıklı da beslenilmemelidir. Bu zayıflama kürlerinin uygulandığı dönemde bol bol su tüketilmelidir.

Su tüketimi arttırılarak vücudun susuz kalmasının önüne geçilir. Ayrıca beslenme düzeninde bazı değişiklikler yapılmalıdır. Çünkü kilo verme sürecinde zayıflama kürleri tüketilirken sağlıklı ve hafif beslenilmesi gerekir. Bu sayede yağ yakımı da hız kazanacaktır. Tüm bu koşullara uyum sağlanır ise hızlı bir şekilde kilo verilebilir.

Zayıflama kürü ile kilo verirken neler yapılmalıdır?

Günümüzde fazla kilolar önemli bir sorun haline geldi. Fazla kilo kişilerin yaşam kalitesini düşürdüğü gibi pek çok sağlık sorununu da doğurmaktadır. O nedenle etkili ve kesin bir şekilde kilo vermek için sağlıklı beslenmek ve zayıflama kürlerinden faydalanmak gerekir. Ayrıca zayıflama kürleri uygulanırken günde an az 3 litre kadar su tüketilmelidir.

İyi bir diyet programı uygulanmalı. Bu diyet listesinden şeker, karbonhidrat ve asitli içecekler çıkarılmalı. Özellikle kilo verme döneminde lifli gıdalar sık sık tüketilmeli. Zayıflama kürleri ise belirlenen miktarı aşmamak koşulu ile belirlenen süre diliminde tüketilmelidir. Zayıflama kürlerinin uygulandığı sırada her gün düzenli yürüyüş yapılmalıdır. Bol bol egzersiz yaparak da hem tüm vücuttan hem de bölgesel olarak kilo verilebilir.



