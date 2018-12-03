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Zayıflamak isterken canından oldu: Ameliyattan 1 ay sonra öldü

Muğla'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan oto kaporta ustası Mustafa Lüleci (29), operasyondan 1 ay sonra yaşamını yitirdi.

03 Aralık 2018, Pazartesi 13:28 Son Güncelleme:
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Zayıflamak isterken canından oldu: Ameliyattan 1 ay sonra öldü

Aşırı kilolarından rahatsız olan Mustafa Lüleci, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 150 kilo olan Lüleci'ye, tetkiklerinin ardından geçen ay tüp mide ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası Muğla'ya dönen ve evinde dinlenmeye başlayan Mustafa Lüleci, cuma günü aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ENFEKSİYON OLUŞTU

Bekar olduğu öğrenilen Lüleci dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Mustafa Lüleci'nin midesinde enfeksiyon oluştuğu öğrenildi.

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