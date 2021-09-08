Zayıflamanın en doğal yolu! Yağ yakımını hızlandırıyor

Kilo vermede diyet ve egzersizin yeri son derce önemli. Elbette bu iki faktörün yanı sıra, yağ yakımını hızlandıran doğal besinlerden de yararlanmak gerekiyor. Uzmanlara göre, elma sirkesinin zayıflamaya ve yağ yakımını hızlandırmaya olan etkisi büyük. Dengeli bir diyetin yanında her gün düzenli olarak bir miktar elma sirkesi tüketmek, hayalinizdeki kiloya ulaşmanızı kolaylaştırabilir. Elma sirkesine tadını veren asetik asit, yağ yakımının da hızlanmasına yardımcı oluyor. Asetik asit, yağ depolanmasını dengeler.

GÜNLÜK NE KADAR ELMA SİRKESİ TÜKETİLMELİ?

Amerika'da yapılan bir araştırmada 175 obez insan değerlendirildi. Her birine günde 1 veya 2 kaşık elma sirkesi verildi ve kilo verme sonuçları incelendi. 3 ayın sonunda, her gün elma sirkesi tüketenlerin kilo kaybettiği gözlendi. Günde 2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketenler ise daha fazla kilo kaybetti. Sonuç olarak, dengeli bir diyetin yanı sıra günde 2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketmeniz en iyi sonucu veriyor.

Her gün elma sirkesi tüketmenin kilo vermenin yanı sıra genel sağlığa da faydaları var. Elma sirkesi, kandaki şeker oranını kontrol altına alır ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirir.

Elma sirkesini günlük diyetinize eklemenin birçok yolu var. Elma sirkesini smoothie'nize ekleyebilir ya da suya katıp tüketebilirsiniz. Ayrıca yemeğe veya salataya da katabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ DETOKSU NASIL YAPILIR?

Elma sirkesi, iyi bir detoks içeceği de olabilir. Elma sirkesi ile vücudunuzdaki toksinlerden arınmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1-2 yk. elma sirkesi

250 ml. su

1-2 yk. bal

Sabah uyandığınızda, sabah ortasında ve öğleden sonra olmak üzere günde 3 kez tüketebilirsiniz. Elma sirkesi detoksu yaparken, içeceğinizin birkaç gün ila bir ay gibi bir periyotta yapmanız gerekiyor.







