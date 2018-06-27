Zayıflatan ayran tarifi
Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanan bu ayran tarifi hem zayıflamanıza yardımcı olacak hem de vücudunuzu toksinlerden arındıracak...
Zayıflatan ayran tarifi malzemeler:
2 kaşık az yağlı yoğurt
1 su bardağı su
2 dal kıyılmış dereotu
1 tatlı kaşığı nane
2 dal maydanoz
1 adet salatalık
Zayıflatan ayran tarifi hazırlanışı:
Rondonun içerisine yoğurdu, 4'e bölünmüş salatalığı, suyu, naneyi, maydanozu ve dereotunu koyup çırpın. Buzu ekleyin. Naneyi de katarak içebilirsiniz.
Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak hesaplanmıştır.