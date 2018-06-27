Zayıflatan ayran tarifi

Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanan bu ayran tarifi hem zayıflamanıza yardımcı olacak hem de vücudunuzu toksinlerden arındıracak...

27 Haziran 2018, Çarşamba 13:09 Son Güncelleme:
A A
Zayıflatan ayran tarifi

Zayıflatan ayran tarifi malzemeler:

2 kaşık az yağlı yoğurt

1 su bardağı su

2 dal kıyılmış dereotu

1 tatlı kaşığı nane

2 dal maydanoz

1 adet salatalık

Zayıflatan ayran tarifi hazırlanışı:

Rondonun içerisine yoğurdu, 4'e bölünmüş salatalığı, suyu, naneyi, maydanozu ve dereotunu koyup çırpın. Buzu ekleyin. Naneyi de katarak içebilirsiniz.

Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak hesaplanmıştır.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...