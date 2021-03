Zayn Malik: İnatçılığım beni bugünlere getirdi

Geçtiğimiz eylül ayında Gigi Hadid ile olan ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai'yi kucağına alarak, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Zayn Malik, GQ Dergisi'ne konuştu.

'İNATÇILIĞIM BENİ BUGÜNLERE GETİRDİ'

Yeni albümü 'Nobody is Listening' ile raflardaki yerini alan Zayn Malik, "İnsanlar bana bir işin nasıl yapılacağını söylediğinde, ben o işi her zaman alışılagelmişin dışında yapmışımdır. İnatçılığım ve farklı olmaya çalışmam beni bugünlere getirdi" ifadelerini kullandı.

'HEPİMİZ İNSANIZ'

Hayranlarıyla arasının iyi olduğunu belirten şarkıcı, "Herkesle eşit şekilde konuşmaya çalışırım. Hepimiz insanız" şeklinde konuştu.

SİTEM ETMİŞTİ

Öte yandan müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri'nin bu yılki kazananları 15 Mart'ta belli olmuştu. Pandemi nedeniyle birçok yıldızın online bağlantı ile katıldığı törene şarkıcı Zayn Malik'ten çarpıcı bir çıkış gelmişti.

'One Direction' grubuyla adını duyuran Malik, Twitter hesabından "Grammy'ye de, onunla bağlantılı olan herkese de... "diye başlayan öfke dolu bir paylaşımda bulunmuştu.

Ödül dağılımının şaibeli olduğunu ileri süren 29 yaşındaki şarkıcı, el sıkışıp, hediyeler gönderen kişilerin kazanma şanslarının arttığını iddia etmişti. Zayn Malik, "Gelecek yıl size bir sepet şekerleme göndereceğim" diye yazmıştı.

BABA OLDU

Uzun süredir aşk yaşayan Gigi Hadid-Zayn Malik çifti, geçtiğimiz yıl eylül ayında kızları Khai'yi kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Hadid ile Malik, bebekleri olacağını uzun bir süre açıklamamayı tercih etmişti.

Koronavirüs salgını ve sosyal izolasyon süreci, onların bu özel sırlarını gözlerden uzak tutmasına yardımcı olmuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Sevgilisi gibi heyecanını sosyal medya hesabından yayınlayan Zayn Malik ise "Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.