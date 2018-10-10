Son dakika! Zaza Ferhat yakalandı!

Teknik takipte yeraltı dünyasının ünlü ismi “Zaza Ferhat” lakaplı Ferhat D.’nin ismine ulaşıldı. Ferhat D.’nin polisin takibinden kaçmak için ise 06 ZZF ile başlayan 4 farklı plakalı araç kullandığı belirlendi. Organize polisi plakalardan yola çıkarak araçları takibe aldı.

Ferhat D., Eskişehir Yolu’nda aracının içinde yakalandı. Sorguya alınan Zaza Ferhat’ın Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’ ile ‘nitelikli yağma’ suçlarından 3 farklı araması bulunduğu öğrenildi.

Hürriyet