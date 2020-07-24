Kesmeye kıyamayacağınız lezzet: Zebra kek tarifi

Tadına bayılacağınız, dilimlemeye kıyamayacağınız zebra kek tarifi, oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için zebra keke tarifi arıyor ya da zebra kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Zebra kek tarifi için "Zebra kek tarifi, zebra kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Zebra kek tarifi

Zebra kek malzemeleri

4 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı soda

1,5 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2,5-3 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Zebra kek yapılışı

Yumurtaları derin bir kasede çırpın. Toz şekeri ekleyip şeker eriyene ve krema kıvamına gelene kadar çırpın. Ardından sıvı yağ ve sodayı ekleyip hamuru çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin. Ardından kıvamı çok koyu olmayacak şekilde karıştıra karıştıra unu ekleyin. Hamur kıvamını alınca ikiye bölün, yarısına kakaoyu ekleyip harmanlayın. Kek kalıbınızı güzelce yağlayın. Hamurları bir kepçe beyaz, bir kepçe kakaolu olacak şekilde sırayla kalıba doldurun. Her iki harç da tükendiğinde dilerseniz bir tahta çubukla hamurda çizgiler yapın dilerseniz olduğu gibi bırakın. Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra keki fırına verin. 35-40 dakika içinde kekiniz hazır olacaktır. Fırından alıp oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.



