Ev trendleri arasında oldukça popüler olan zebra perde modelleri, son zamanların en çok tercih edilen perdelerinden. Peki, zebra perde nasıl temizlenir? A'dan Z'ye zebra perde temizliği...

ZEBRA PERDE NASIL TEMİZLENİR?

Zebra perdeler kir oluşumundan ziyade oldukça fazla toz tutarlar. Bu nedenler haftada 1 ya da iki haftada 1 kere elektrikli süpürgeyle süpürmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

Ayda bir ya da iki ayda bir kere düzenli olarak siliyor olmanız size yeterli olacaktır. (Mutfak perdeleri daha fazla temizlik isteyebilir)

Doğal yöntemlerle temizlemek istiyorsanız limonlu karbonatlı su hazırlayıp içine koyduğunuz renk vermeyen toz bezini bu suda yıkayın ve iyice sıkın. Daha sonra bir yüzeyi temizler gibi zebra perdenizi temizleyin.

Deterjanın kokusu ve gücünden faydalanmak istiyorsanız deterjanlı su hazırlayın. Renk vermeyen temizlik bezini bu suda yıkayıp iyice sıkın. Yüzey temizler gibi zebra perdenizi temizleyin.

Bir farklı yöntem ise yıkayarak temizlemek. Zebra perdenizin özel bir kumaşı yoksa bu yöntem de tercih edilebilir. Fakat çok önerilen bir yöntem değildir. Çünkü mekanizmaya zarar verebilir.



