Magazin Zehra Çilingiroğlu: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!

Zehra Çilingiroğlu: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!

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Zehra Çilingiroğlu: Erkek gücüne ihtiyaç duymam!

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Kuruçeşme’de bir benzin istasyonunda görüntülendi.

10 Kasım 2020, Salı 09:52 Son Güncelleme:
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Zehra Çilingiroğlu'na, Demet Akalın’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” açıklaması hatırlatıldı.

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'Kendim hallederim'

Çilingiroğlu, “Aracınız yolda kalırsa bir erkeğe ihtiyaç duyar mısınız?” sorusuna, "Hayır, ihtiyaç duymam. Kendim hallederim" yanıtını verdi. (Hürriyet)


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