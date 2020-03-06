Magazin Zehra Çilingiroğlu: Evlilik teklifi gelmedi

Zehra Çilingiroğlu: Evlilik teklifi gelmedi

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Zehra Çilingiroğlu: Evlilik teklifi gelmedi

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu elinde çiçeklerle Nişantaşı’nda görüntülendi.

06 Mart 2020, Cuma 10:04 Son Güncelleme:
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“Bunlar sevgiliniz Alaattin Bey’den mi?” sorusuna gülerek “Başka kimden olabilir, evet” cevabını verdi. 1.5 yıldır birlikte olduğu Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan evlilik teklifi aldığı yönündeki haberlere de ilk kez cevap verdi:

Zaten çok iyi giden bir ilişkimiz var. Öyle bir şey yok. Zaten teklif de gelmedi. Parmağımdaki yüzüğü öylesine takıyorum. Evlilikle ilgisi yok.

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