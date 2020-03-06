Zehra Çilingiroğlu: Evlilik teklifi gelmedi

“Bunlar sevgiliniz Alaattin Bey’den mi?” sorusuna gülerek “Başka kimden olabilir, evet” cevabını verdi. 1.5 yıldır birlikte olduğu Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan evlilik teklifi aldığı yönündeki haberlere de ilk kez cevap verdi:

Zaten çok iyi giden bir ilişkimiz var. Öyle bir şey yok. Zaten teklif de gelmedi. Parmağımdaki yüzüğü öylesine takıyorum. Evlilikle ilgisi yok.

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