Zehra Çilingiroğlu imaj değiştirdi
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, saç rengini değiştirdi. Zehra Çilingiroğlu'nun imajı takipçilerini ikiye böldü.
Zehra Çilingiroğlu siyah saçlarını değiştirerek, bakır renge boyattı. 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun imajı çok konuşuldu.
Zehra'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları Zehra'nın yeni imajını beğenirken bazıları ise bu tarzı Zehra Çilingiroğlu'na yakıştırmadığını dile getirdi.
Kimisi beğendi kimisi beğenmedi
İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni görüntüsüne gelen yorumlardan bazıları:
- Rengi kötü, modeli güzel
- Çok olgun göstermiş yeni saç modeli
- Rengi olmamış, kendisi çok güzel
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