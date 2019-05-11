  • Haberler
  • Magazin
  • Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi flaşlar patlayınca kaçtı

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi flaşlar patlayınca kaçtı

Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu önceki akşam Etiler’deydi

11 Mayıs 2019, Cumartesi 08:57 Son Güncelleme:
A A
Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi flaşlar patlayınca kaçtı

Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu’ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu 3 ay önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile flört etmeye başlamıştı.

Erkek arkadaşını annesiyle tanıştırmıştı. İlişkisini fazla göz önünde yaşamamaya dikkat eden Zehra Çilingiroğlu önceki akşam Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Etiler’deydi.

Sevgililer flaşlar patlayınca hızla otomobillerine bindiler, soruları da yanıtlamadılar.

POSTA/Halil Kalmuk

Fotoğraf: Ali Keser

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.