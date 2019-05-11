Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi flaşlar patlayınca kaçtı
Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu önceki akşam Etiler’deydi
Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu’ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu 3 ay önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile flört etmeye başlamıştı.
Erkek arkadaşını annesiyle tanıştırmıştı. İlişkisini fazla göz önünde yaşamamaya dikkat eden Zehra Çilingiroğlu önceki akşam Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Etiler’deydi.
Sevgililer flaşlar patlayınca hızla otomobillerine bindiler, soruları da yanıtlamadılar.
POSTA/Halil Kalmuk
Fotoğraf: Ali Keser