Zehra Çilingiroğlu da babası gibi uyarılara kulak asmadı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu Yeniköy'de görüntülendi. Önceki günlerde Bebek'te görüntülenen Kaya Çilingiroğlu da corona virüsten korkmadığını söyleyerek "Ben temiz adamım. Elimi ayağımı ilk defa yıkamıyorum" demişti.
26 Mart 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Sağlık Bakanlığı’nın salgın nedeni ile yaptığı ‘Hayat Eve Sığar’ sloganını duymamış olacak ki, önceki gün Yeniköy’deydi. Üstelik yağmur yağıyordu. Zehra Çilingiroğlu “Sadece bir saat yürüyüş yapmak için çıktım. Şimdi eve döneceğim” dedi.
'Alın yazım belli'
Babası Kaya Çilingiroğlu da “Corona virüsten korkmuyorum. Paniğe gerek yok. Alın yazım belli sonuçta” diye konuşmuştu.