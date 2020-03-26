Zehra Çilingiroğlu da babası gibi uyarılara kulak asmadı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Sağlık Bakanlığı’nın salgın nedeni ile yaptığı ‘Hayat Eve Sığar’ sloganını duymamış olacak ki, önceki gün Yeniköy’deydi. Üstelik yağmur yağıyordu. Zehra Çilingiroğlu “Sadece bir saat yürüyüş yapmak için çıktım. Şimdi eve döneceğim” dedi.

'Alın yazım belli'

Babası Kaya Çilingiroğlu da “Corona virüsten korkmuyorum. Paniğe gerek yok. Alın yazım belli sonuçta” diye konuşmuştu.





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