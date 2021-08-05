Voleybolcu Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarısıyla adından söz ettiriyor. Voleybola 12 yaşındayken başlayan Zehra Güneş, voleybol kariyeri boyunca takımıyla birlikte pek çok şampiyonluğa imza attı. İşte, Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Voleybolcu Zehra Güneş’in boyu kaç santim? Başarıları neler? Sorularının yanıtları…

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı.

İki yıl üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş, 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem genç takım hem PAV’da Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

2015-2016 sezonunda VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükseldiğinde kendi takımında forma giyiyordu.

2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giyen Zehra Güneş, sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile yeniden Türkiye Şampiyonu oldu.

ZEHRA GÜNEŞ’İN BAŞARILARI

Yıldız milli takımıyla Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, dünya dördüncülüğü, Genç Milli Takım formasıyla dünya dördüncülüğü, Avrupa üçüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşadı.

VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ’İN BOYU KAÇ SANTİM?

Zehra Güneş şu anda Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev alan Zehra Güneş’in boyu ise 1,97 santim.