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Magazin Zehra, hediye tektaşı kaybetti

Zehra, hediye tektaşı kaybetti

Magazin

Zehra, hediye tektaşı kaybetti

Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aldığı tektaşı kaybetmiş. Yüzüğü kaybeden Zehra soluğu medyumda almış. #pazartesipostası

11 Mayıs 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra yaklaşık 1.5 yıl önce Ceyda Kadayıfçıoğlu’nun deniz hukuku eğitimi alan oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. İddiaya göre; Alaattin Kadayıfçıoğlu sevgilisine yükte hafif, pahada ağır bir tektaş almış. Ne var ki; Zehra yüzüğü kaybetmiş. Evin altını üstüne getirmiş, bulamamış. Çok üzülen Zehra, çareyi arkadaşının tavsiyesi üzerine bir medyumu aramakta bulmuş. Ama yine nafile. Zehra’yı annesi Hülya Avşar teselli etmiş.

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