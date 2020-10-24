Bebeklik Zehra isminin anlamı ve kökeni nedir?

Zehra isminin anlamı ve kökeni nedir?

Bebeklik

Zehra isminin anlamı ve kökeni nedir?

Zehra isminin anlamı doğmak üzere olan çocuklarına isim arayan anne ve babalar tarafından merak ediliyor. Zehra isminin anlamı ve kökeni geleneksel bir isim olmasına rağmen henüz herkes tarafından bilinmiyor. Zehra isminin anlamını ve kökenini merak edenler aşağıda vermiş olduğumuz isim analizimize göz atabilirsiniz.

24 Ekim 2020, Cumartesi 16:53 Son Güncelleme:
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Zehra ülkemizde en çok kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Zehra ismi ülkemizde en çok kız çocuklarına verilir. Zehra isminin anlamı eski zamanlardan beri kullanılan bir isim olmasına rağmen bilinmiyor. Zehra isminin anlam ve kökeni aşağıda vermiş olduğumuz bilgilerde yer almaktadır.

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Zehra isminin anlam ve kökeni

Zehra isminin anlamı nedir?

Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatıma’nın lakabı.

Süs, ziynet.

Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse.

Ay yüzlü, ay gibi parlak ve saf olan.

Hz. Muhammed’ın kızı Hz. Fatıma’nın lakabı.

Zehra isminin kökeni:

Arapçadır. 

Zehra isminin harf analizi

Z: Bilimsel açıdan, okumayı seven.

E: Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele eden

H: Sakin ve durağan

R: Sert yapıya sahip

A: Atılgan-enerjik


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