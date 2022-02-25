Dünya Zelenskiy video yayımladı: Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz
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Zelenskiy video yayımladı: Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz

Dünya

Zelenskiy video yayımladı: Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet yetkilileriyle beraber video yayınlayarak, "Biz hepimiz buradayız. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" dedi.

25 Şubat 2022, Cuma 21:10 Son Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırılarının ortasında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Devlet Başkanı Zelenskiy konuşmasında, "Herkese iyi akşamlar. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı burada, Başbakan Şmigal burada, Devlet Başkanlığı Başdanışmanı burada, Devlet Başkanı da burada. Biz hepimiz buradayız. Askerlerimiz burada. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz. Böylede devam edeceğiz. Yaşasın koruyucularımız, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.


https://www.instagram.com/tv/CaaFzibgLES/?utm_source=ig_web_copy_link


İHA

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