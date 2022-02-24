Rusya'nın saldırısı sonrasında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukraynalıları 'panik yapmamaya' çağırdı, zafer sözü verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiğini de duyurdu.

Zelenskiy, ülkeye yönelik füze saldırıları olduğu yönündeki haberleri doğruladı. Zelenskiy, ülkesinin altyapılarına ve sınır muhafızlarına füze saldırıları düzenlediğini söyledi.





UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: BARIŞÇIL KENTLERE SALDIRI SÜRÜYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Perşembe günü ülkenin dört bir yanındaki şehirlerde patlamalar duyulduğunu vurgulayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "tam ölçekli bir işgal" başlatmakla suçladı.

Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı bir işgal başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri saldırı altında" dedi ve ekledi: "Bu bir saldırganlık savaşı. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir ve durdurmalı. Şimdi harekete geçme zamanı."

"SAVAŞI DURDURUN"

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisi, Rusya başkanlığındaki Güvenlik Konseyi'ne ülkesine karşı "savaşı durdurmak için mümkün olan her şeyi yapması" çağrısında bulundu.

Kyslytsya, şu anda konseyin dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın BM büyükelçisi Vassily Nebenzia'yı "Putin'i aramaya, (Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov'u (saldırganlığı) durdurmaya çağırmaya" çağırdı.