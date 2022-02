Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelere ve Belarus'a karşı açıklamalarda bulundu. Rus birliklerinin canlı olan her şeyi hedef aldığını belirten Zelenskiy, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşlere, sivil yerleşim yerlerine, ambulanslara karşı savaşıyorlar. Hiçbir askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar. Ukrayna’nın bazı şehirlerinde İkinci Dünya Savaşı’ndaki gibi yaşama mücadelesi veriliyor" ifadelerini kullandı. Belarus halkına da sitem eden Zelenskiy, "Şu an olan savaşta ne yazık ki siz bizimle değilsiniz. Sizin topraklarınızdan Rus ordusu Ukrayna’ya roket atıyor. Sizin topraklarınızdan bizim çocuklarımızı öldürüyorlar. Evlerimizi yıkıyorlar ve onlarca yıl babalarımız, dedelerimiz tarafından yapılan her şeyi patlatmaya çalışıyorlar. Ne olacağınıza siz karar verin Belarus halkı. Çocuklarınızın gözlerine nasıl bakacaksınız? Birbirinizin ve komşularımızın gözlerine nasıl bakacaksınız? Biz Ukraynalılar sizin komşunuzuz. Belarus olun, Rusya olmayın" şeklinde konuştu.





MÜZAKERE İÇİN 5 TEKLİF

Müzakereler için aralarında İstanbul’un da olduğu farklı şehirleri Rusya’ya sunduklarını ifade eden Zelenskiy, "Savaşı bitirmek için düzenlenen müzakerelerde sizin başkentiniz Minsk'in adı geçiyor. Müzakereler için bizim seçmediğimiz bir yer burası. Siz de seçmediniz, Rus yönetimi seçti. Şimdi yeniden sizin orada müzakere etme teklifi var. Dört gün önce Belarus topraklarından füzeler, uçaklar, helikopterler gönderildi. Bunlar bizim evlerimizi, hayatlarımızı vurdu. Kiev’i sabahın 4'ünde vurdular. Siz o saatte uyuyordunuz Belaruslu kardeşlerimiz. Siz yine uyuyorsunuz ama biz ülkemizi savunuyoruz. Sizin topraklarınızdan saldırı olmasaydı orada yeniden olabilirdik. Bundan dolayı Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler. Biz barış istiyoruz. Biz savaşı bitirmek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü bunların hepsini teklif ettik Rusya tarafına. Roketlerin üzerimize uçmadığı herhangi bir ülkenin herhangi bir şehrinde olabilir. Ancak o zaman görüşmeler dürüst geçebilir ve savaşı bitirebilir" ifadelerini kullandı.

İHA