CNN International'a Kiev'deki bir sığınaktan röportaj veren Zelenski, "Durum çok ciddi, bir filmin içinde değilim" dedi. Zelenski, "Simgesel olan ben değilim. Ukrayna'nın simgesel olduğunu düşünüyorum. Ukrayna Avrupa'nın kalbidir ve şimdilerde inanıyorum ki Avrupa, Ukrayna'yı dünya için özel bir şey olarak görüyor. Bu nedenle dünya bu özel şeyi kaybedemez" ifadelerini kullandı.

Barış görüşmelerine ilişkin konuşan Zelenski, "Duruma ilişkin konuşmaya başlama kararı aldılar. Gerçekten ben de istiyordum ve onları teşvik ettim, yapmalısınız, her şeyden önce herkes savaşmayı durdurmak ve beş, altı gün öncesindeki noktaya dönmek zorunda. Yapabileceğiniz temel şeyler olduğunu düşünüyorum ve bu çok önemli bir nokta. Bunları yaparsanız ve taraflar hazırsa, bu demektir ki barışa hazırlar. Eğer hazır değilseniz, bu zamanı boşa harcıyorsunuz demektir" dedi.

'UKRAYNA'YA YARDIM EDEREK KENDİLERİNİ SAVUNMALILAR'

CNN muhabiri Matthew Chance'in "Zamanınızı boşa harcadığınızı ya da onların hazır olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna ise Zelenski, "Göreceğiz" yanıtını verdi.

Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda bunun Avrupa için büyük bir tehdit olacağını savunan Zelenski, “Batılı hükümetler Ukrayna’ya yardım ederek aslında kendilerini savunmalı. Çünkü Rus işgalciler kazanırsa, Rus işgali tehdidiyle karşılaşacak ve tek başlarına bununla başa çıkmak zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Rusya’ya yaptırım uygulama konusunda geç kaldığını ifade eden Zelenski, “Batı, ciddi bir yaptırım paketi uygulasaydı, büyük ihtimalle Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali olmayacaktı” ifadelerini kullandı







