Dünya Zelenskiy’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi

Zelenskiy’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi

Dünya

Zelenskiy’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

01 Mart 2022, Salı 23:25 Son Güncelleme:
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Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov’un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel’de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı’mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.

KİEV (İHA)

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