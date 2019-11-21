Zeljko Obradovic takımına bu kez kibarca fırça attı

Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki kötü gidişi sürüyor. 9. hafta maçında Barcelona karşısında bu sezonki 7. yenilgisini alan Fenerbahçe'de koç Obradovic, oyuncularına yine kızdı.

Geçen sefer küfürle karışık fırça atan ve çok eleştirilen Obradovic, eleştirilere nazire yaparcasına, "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen rica etsem biraz savunma yapar mısınız?" diyerek hem güldürdü hem de takımdaki kötü gidişatı ortaya koydu. Fenerbahçe, Barcelona karşısında 89-63'lük skorla farklı bir mağlubiyet aldı.





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"6 yıldır savaşan bir takımdık"

Obradovic, mağlubiyetin ardından takımdaki kötü gidişata dair şunları söyledi, "6 yıldır savaşan bir takımdık. Şu an felaketiz. 7 senedir buradayım ve taraftar bize hep büyük destek verdi. Oyuncuların ve herkesin bunu aklında tutması gerekiyor. Bu insanlar bizim için her şeyi yapıyor, bu çok önemli. Reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum fakat ben elimden geleni yapacağım. Takımı Fransa'daki maça hazırlamaya uğraşacağım. İstekli bir takım maçı 16 faulle bitirmemeli"





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