Sırbistan, Türkiye'de yaşayan ve corona virüs sürecinde ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarına imkan sağlamıştı. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, çarşamba günü İstanbul-Belgrad arası sefer yapan bir uçağın İstanbul'daki Sırp sporculara tahsis edildiğini ve isteyenlerin geri döndüğünü açıkladı.

Sporculardan bazıları ise dönüşte 14 gün karantinaya girmek istemedikleri için bunu kabul etmedi.

Obradovic ve ailesi ise ülkelerine döndü. Obradovic, Belgrad Havalimanı'nda maske ve eldivenli olarak görüntülendi. Fenerbahçe son olarak önce 2, sonra 6 kişide bulgular görüldüğünü açıklamıştı: Fenerbahçe'nin açıklaması şöyleydi:

"Fenerbahçe Beko takımımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. EuroLeague maçları için son dönemde yurt dışı öyküsü olan bazı sporcu ve teknik ekipten personelimizde semptomlar görüldü. Bu bağlamda yapılan muayeneler neticesinde 6 kişinin, bunların hepsi sporcu değil, şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Bilgi gelince hem sizi hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz."