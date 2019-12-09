Zemheri dizisinin afişi yayımlandı

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Zemheri’nin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimler buluşuyor.

Zemheri dizisinin Ocak 2020 de seyirci ile buluşması bekleniyor. İstanbul' da çekilmesi beklenen Zemheri dizisinin konusu iki sevgili arasındaki güçlüklerle dolu büyük bir aşk. Dizinin başlangıçta 6 bölüm çekilerek reyting sonuçlarına göre devam edip etmeyeceğine karar verileceği açıklanmıştı.