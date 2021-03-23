Soğuk algınlığına karşı kullanılan zencefil yüz maskesi cilt bakımında da yoğun olarak kullanılmaktadır. Zencefilin çok faydalı olması ile birlikte ciltte önemli etkileri bulunmaktadır. Kozmetik sektöründe kullanılan zencefilden yüz maskesi de hazırlanabilir.

ZENCEFİL YÜZ MASKESİ YAPIMI: ZENCEFİL YÜZ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde çok fazla kullanılan zencefil günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Güçlü bir antioksidan olan zencefilden hazırlanan zencefilli yüz maskesi özellikle Osmanlı döneminde kadınlar tarafından da çok fazla kullanılmıştır. Geçmiş yıllardan günümüze kadar çoğu zaman kullanılan zencefil yüz maskesi alternatif tıp alanında da çok fazla kullanılıyor. Antiseptik bir özelliğe sahip olan zencefil maskesi cildi derinlemesine temizler.

Zencefil yüz maskesi şu şekilde hazırlanmaktadır;

Bir çay kaşığı kadar toz zencefil

Bir çay kaşığı buğday nişastası

Bir çay kaşığı kaymak

İki damla lavanta yağı

Bir kabın içerisine toz zencefil, buğday nişastası, kaymak ve lavanta yağı eklenir. Bu karışım iyice karıştırıldıktan sonra yüze masaj yapılarak yedirilir. Bu karışım yüzde yaklaşık 15 dakika kadar bekletilir. Maske iyice kuruduktan sonra yüz ılık su ile iyice durulanmalıdır. Maske uygulandıktan sonra yüz yumuşak bir havlu ile kurulanmalıdır.

NASIL UYGULANIR?

Zencefil maskesi hazırlandıktan sonra uygulama esnasında çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Botoks etkisi yaratan zencefil yüz maskesi cilde masaj yapılarak uygulanmalıdır. Bu sayede maskenin tüm gözeneklere eşit şekilde sürülmesi sağlanır. Ayrıca zencefil yüz maskesinin göz çevresine gelmemesi gerekir. Bunun için maske yüze uygulanırken göze de salatalık dilimleri konulabilir.

Zencefil yüz maskesi yüze iyice yedirildikten sonra yaklaşık 15- 20 dakika arasında yedirilir. Bu maske ise daha sonra ılık su ile iyice durulanmalıdır. Yüz durulanırken zencefil yüz maskesinin iyice çıkarılması hedeflenir. Bu şekilde yüzden maske iyice arındırılır.

FAYDALARI NELERDİR?

Faydaları oldukça fazla olan zencefil maskesi düzenli kullanıldığı takdirde ciltteki lekeleri de giderecektir.

Tarihi oldukça geçmişe dayanan zencefil yüz maskesi yüzdeki akne, sivilce ve siyah noktaları da giderecektir. Ciltte oluşan lekelerin giderilmesi için zencefil yüz maskesi düzenli olarak kullanılmalı.

Bu yüz maskesi düzenli şekilde uygulandığı takdirde cilt de derinlemesine temizlenir. Bu şekilde ölü deriler atılırken hücrelerin de yenilenmesi sağlanacaktır. Bu maske mutlaka düzenli şekilde uygulanmalı.

Ciltte derinlemesine temizlik sağlayan zencefil yüz maskesi ciltteki aşırı yağlanmayı önleyecektir. Bu şekilde ciltteki ölü hücreler de yenilenebilir.

Yağlı ciltteki nem dengesi zencefil yüz maskesi ile sağlanabilir. Ayrıca bu maske sayesinde kuruluk gibi problemlerin de önüne geçilecektir. Bu şekilde yağ dengesi de sağlanması olur.

Zencefil yüz maskesi doğru bir şekilde uygulandığında yaşlanma belirtileri de ortadan kaldırılır. Ayrıca kırışıklıklar da zaman içerisinde azalır. Bu şekilde cilt daha sağlıklı olabilecektir.

Gingerol içeren zencefil yüz maskesi cilt altında dolaşan serbest radikaller ile savaşır. Bu şekilde daha parlak ve daha sağlıklı bir cilde kavuşulur. Bu şekilde cilt sorunları da hızlı bir şekilde giderilir.

Mucizevi etkileri olan zencefil toz maskesi ciltteki kırışıkların önlenmesinde de çok etkilidir. Bu şekilde zencefil yüz maskesi belli aralıklar ile cilde masaj yapılarak uygulanmalıdır. Bu şekilde cilt de hava alacaktır.