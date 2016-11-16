Zencefilin 5 muhteşem faydası
Doğanın mucizelerinden biri olan zencefilin, kas ağrısından boğaz ağrısına, araç tutmasından vücut detoksuna kadar birçok faydası bulunmaktadır
Zencefil, vücudun serbest radikallerini ortadan kaldırırken, egzersiz sonrası kaslardaki ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Günlük diyetinize zencefil eklemenin sağlık açısından pek çok yararı vardır.
İşte zencefilin sağlığınıza olan 5 mucizevi faydası:
Okulda çocuğunuz hastalandığından evde anneler zencefil gazozu hazırlar. Neden hazırladıklarını hiç merak ettiniz mi? Zencefil anti-inflamatuardır. Mide bulantılarını hafifleterek sindirim sisteminde bulunan yiyeceklerin hareket etmesine yardımcı olur böylece karın ağrısı şikayetlerini azaltır. Eğer taze zencefili çiğneyerek yiyebiliyorsanız içinde bulunan liflerden dolayı sindirim sisteminize daha büyük fayda elde edersiniz.
Zencefil, serbest radikalleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan detoks görevi yapar. Bu çalışması ile karaciğere yardımcı olur. Bunun için gün içinde zencefil çayı için veya ağzınıza bir parça taze zencefil atarak çiğneyin.
Eğer araç veya tekne tutması sorunu yaşıyorsanız, bulantı giderici ilaçlar yerine ağzınıza bir parça taze zencefil atabilirsiniz. Zencefil çiğneyemiyorsanız o zaman zencefil çayı da içebilirsiniz.
Özellikle adet ağrıları için çok iyidir. Ayrıca ağır egzersiz veya antreman sonrasında kaslarınızda ağrı varsa zencefilli bir satala yemeniz ağrılarınızın giderilmesi için yeterli olacaktır.
Boğazınızda ağrı hissediyor ve hastalanacağınızı mı hissediyorsunuz. Hemen bir zencefil çayı hazırlayın, boğaz ağrınıza hemen alacak, soğuk algınlığınızı hafifletecektir.
'Zencefil sadece baharat değil'
Bal, limon ve zencefil vücut direncini artırıyor
İşte zencefilin sağlığınıza olan 5 mucizevi faydası:
Sindirime yardımcı olur:
Okulda çocuğunuz hastalandığından evde anneler zencefil gazozu hazırlar. Neden hazırladıklarını hiç merak ettiniz mi? Zencefil anti-inflamatuardır. Mide bulantılarını hafifleterek sindirim sisteminde bulunan yiyeceklerin hareket etmesine yardımcı olur böylece karın ağrısı şikayetlerini azaltır. Eğer taze zencefili çiğneyerek yiyebiliyorsanız içinde bulunan liflerden dolayı sindirim sisteminize daha büyük fayda elde edersiniz.
Vücutta detoksu sağlar:
Zencefil, serbest radikalleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan detoks görevi yapar. Bu çalışması ile karaciğere yardımcı olur. Bunun için gün içinde zencefil çayı için veya ağzınıza bir parça taze zencefil atarak çiğneyin.
Araç tutmasını önler:
Eğer araç veya tekne tutması sorunu yaşıyorsanız, bulantı giderici ilaçlar yerine ağzınıza bir parça taze zencefil atabilirsiniz. Zencefil çiğneyemiyorsanız o zaman zencefil çayı da içebilirsiniz.
Kas ağrılarını giderir:
Özellikle adet ağrıları için çok iyidir. Ayrıca ağır egzersiz veya antreman sonrasında kaslarınızda ağrı varsa zencefilli bir satala yemeniz ağrılarınızın giderilmesi için yeterli olacaktır.
Boğaz ağrılarını giderir:
Boğazınızda ağrı hissediyor ve hastalanacağınızı mı hissediyorsunuz. Hemen bir zencefil çayı hazırlayın, boğaz ağrınıza hemen alacak, soğuk algınlığınızı hafifletecektir.
'Zencefil sadece baharat değil'
Bal, limon ve zencefil vücut direncini artırıyor