Zencefilin 5 muhteşem faydası





Sindirime yardımcı olur:

Vücutta detoksu sağlar:

Araç tutmasını önler:

Kas ağrılarını giderir:



Boğaz ağrılarını giderir:

Zencefil, vücudun serbest radikallerini ortadan kaldırırken, egzersiz sonrası kaslardaki ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Günlük diyetinize zencefil eklemenin sağlık açısından pek çok yararı vardır.Okulda çocuğunuz hastalandığından evde anneler zencefil gazozu hazırlar. Neden hazırladıklarını hiç merak ettiniz mi? Zencefil anti-inflamatuardır. Mide bulantılarını hafifleterek sindirim sisteminde bulunan yiyeceklerin hareket etmesine yardımcı olur böylece karın ağrısı şikayetlerini azaltır. Eğer taze zencefili çiğneyerek yiyebiliyorsanız içinde bulunan liflerden dolayı sindirim sisteminize daha büyük fayda elde edersiniz.Zencefil, serbest radikalleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan detoks görevi yapar. Bu çalışması ile karaciğere yardımcı olur. Bunun için gün içinde zencefil çayı için veya ağzınıza bir parça taze zencefil atarak çiğneyin.Eğer araç veya tekne tutması sorunu yaşıyorsanız, bulantı giderici ilaçlar yerine ağzınıza bir parça taze zencefil atabilirsiniz. Zencefil çiğneyemiyorsanız o zaman zencefil çayı da içebilirsiniz.Özellikle adet ağrıları için çok iyidir. Ayrıca ağır egzersiz veya antreman sonrasında kaslarınızda ağrı varsa zencefilli bir satala yemeniz ağrılarınızın giderilmesi için yeterli olacaktır.Boğazınızda ağrı hissediyor ve hastalanacağınızı mı hissediyorsunuz. Hemen bir zencefil çayı hazırlayın, boğaz ağrınıza hemen alacak, soğuk algınlığınızı hafifletecektir.