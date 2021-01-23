Zencefilin az bilinen faydaları nelerdir?

1- Sindirimi kolaylaştırır:

Zencefil çayı bağırsak faaliyetlerini düzenler ve kötü bakterilerin temizlenmesini sağlar. Yemek yedikten yarım saat kadar sonra bir çay kaşığı zencefil yemek ise şişkinliği azaltır ve karın ağrısını geçirir.

2- Soğuk algınlığına iyi gelir:

Kış aylarında ve mevsim geçişlerinde sık sık grip olan kişilerin düzenli aralıklarla zencefil tüketmeleri öneriliyor. Vücudu kış hastalıklarına karşı koruyan bu baharat, hastaların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar.

3- Enfeksiyonu azaltır:

Zencefil mikropları öldürür ve enfeksiyonun diğer hücrelere sıçramasını engeller.

4- Doğal bir ağrı kesicidir:

Damar kaynaklı kas ağrılarını dindiren zencefil, kronik baş ağrılarını da geçirir.

5- Bademciklerin inmesine yardımcı olur:

Enfeksiyonlar bademciklerin şişmesine ve boğaz ağrısına neden olur. Bunun önüne geçmek için de zencefil ile bal karıştırılarak bir arada tüketilebilir.

6- Zindelik verir:

Diğer baharatlara oranla zencefilde çok daha fazla miktarda magnezyum bulur. Magnezyum ise hücrelerin daha hızlı çalışmasını ve enerji üretmesini sağlar.

7- Böbrek sağlığını korur:

B6 vitamini bakımından zengin olan zencefil, böbrek sağlığına da iyi gelir. Düzenli aralıklarla tüketildiği takdirde böbreklerde taş ve kum oluşmasını önler.

8- Öksürüğe iyi gelir:

Halk arasında ''inatçı öksürük'' adıyla bilinen uzun süreli öksürüklerin çözümü için zencefil ile bal karıştırılarak yenebilir.

9- Nefes açar:

Nefes darlığına iyi gelen zencefil, astım hastalarının sık sık tüketmesi gereken baharatların başında geliyor.

10- Bağırsak hastalıklarından korur:

Zencefil, başta bağırsak fistülü olmak üzere birçok bağırsak hastalığına iyi gelir.

Zencefilin zararları nelerdir?

1- Mideye zarar verebilir:

Midesindeki asit oranı normal seviyeden fazla olan kişilerin taze zencefil tüketirken dikkat etmesi gerekir. Zencefil gastrit, ülser ve refü gibi mide hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Midedeki asit oranını yükselttiği için ekşimeye ve yanmaya yol açar.

2- Alerjik reaksiyona neden olabilir:

Yapılan araştırmaların sonunca zencefilin bazı kişilerde alerjik reaksiyona yol açtığı ortaya çıktı. Zencefile alerjisi olan kişilerde sık görülen belirtiler şunlardır: Deride pul pul dökülme, kızarıklık, kaşıntı.

Zencefil kullanımı

Zencefil, kış aylarında bal ve limon ile karıştırılarak tüketilebilir. Zerdeçal baharatı ile birlikte tüketildiğinde boğaz enfeksiyonlarının geçmesini sağlar. Aroma terapi masajlarında haricen kullanılan zencefil, kas ve kemik ağrılarına iyi gelir. Darbe sonucu oluşan şişliklerin geçmesi için de zencefil ve diğer baharatlardan üretilen merhemler kullanılır. Günlük zencefil tüketiminde aşırıya kaçılmamalı. Taze zencefilin gün içerisinde en fazla 1.2 - 1.5 gram aralığında tüketilmesi öneriliyor. Kendisini otobüs ve deniz tutan kişiler yola çıkmadan önce bir çay kaşığı kadar zencefil tüketebilir. Bağırsakları rahatlatan zencefil mide bulantısını keser. Son olarak hamilelik ve loğusalık döneminde zencefil daha az tüketilmelidir. Zencefil yedikten sonra ortaya çıkan sağlık sorunlarında mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Zencefil - bal - limon tarifi

Soğuk algınlığına, gribal enfeksiyona, nezleye ve sinüzite iyi gelen zencefil bal limon karışımı pratik bir şekilde hazırlanabilir. Öncelikli olarak zencefilin kabukları soyulmalı. Daha sonra tercih bağlı olarak limonun da kabukları soyulabilir. 5 dakika boyunca kaynatılan zencefilin üstüne limon dilimlenir. Akabinde 5 dakika daha demlenir. Son olarak bal eklenen karışım 10 dakika kadar bekletildikten sonra içilebilir.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.