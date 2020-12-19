Yemek Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi: Zencefilli kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır?
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi: Zencefilli kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır?

Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi: Zencefilli kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır?

Yemek

Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi: Zencefilli kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır?

Zencefil, üst solunum yollarından mide bulantısına kadar birçok derde deva oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen zencefilin hiç mercimek çorbası içerisinde denediniz mi? Peki zencefilli kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır? Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sizin için zencefilin tat ve şifa kattığı müthiş bir kırmızı mercimek çorbası hazırladı. Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

19 Aralık 2020, Cumartesi 16:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık deposu bir çorba yapmak istiyorsanız zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi arıyor ya da nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz. Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi

Zencefilli kırmızı mercimek çorbası malzemeleri

  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 su bardağı et suyu
  • 4 su bardağı su
  • 1 parça zencefil
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kişniş yaprakları

Zencefilli kırmızı mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri ayıklayıp yıkayın. Soğanı küp küp doğrayın. Bir tencerede zeytinyağında soğanı 3-4 dakika soteleyin. Ardından ince doğranmış sarımsakları ve dilimlenmiş taze zencefilleri de 1 dakika soteleyin. Üzerine et suyu ve su ekleyip kaynayıncaya kadar pişirin. Ardından kırmızı mercimekleri ekleyip yaklaşıp 25 dakika yumuşayana kadar pişirin. Pişen karışımı blender'dan geçirin, gerekirse sıcak su ile kıvamı açın. En son tuz ve karabiber ekleyin. Kişniş yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.

İlgili Haberler
Pancarlı humus tarifi: Pancarlı humus nasıl yapılır?Kremalı sütlaç nasıl yapılır? Kremalı sütlaç tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Dubai beklentilerin çok ötesi
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Öz mutfağını unutan, kimliğini kaybeder
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yılbaşı mezeleri: Birbirinden nefis meze tarifleri