Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi: Zencefilli kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır?
Zencefil, üst solunum yollarından mide bulantısına kadar birçok derde deva oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen zencefilin hiç mercimek çorbası içerisinde denediniz mi? Peki zencefilli kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır? Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sizin için zencefilin tat ve şifa kattığı müthiş bir kırmızı mercimek çorbası hazırladı. Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
19 Aralık 2020, Cumartesi 16:31 Son Güncelleme:
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Sağlık deposu bir çorba yapmak istiyorsanız zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi arıyor ya da nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz. Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi
Zencefilli kırmızı mercimek çorbası malzemeleri
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kuru soğan
- 1 su bardağı et suyu
- 4 su bardağı su
- 1 parça zencefil
- Tuz
- Karabiber
- Kişniş yaprakları
Zencefilli kırmızı mercimek çorbası yapılışı
Mercimekleri ayıklayıp yıkayın. Soğanı küp küp doğrayın. Bir tencerede zeytinyağında soğanı 3-4 dakika soteleyin. Ardından ince doğranmış sarımsakları ve dilimlenmiş taze zencefilleri de 1 dakika soteleyin. Üzerine et suyu ve su ekleyip kaynayıncaya kadar pişirin. Ardından kırmızı mercimekleri ekleyip yaklaşıp 25 dakika yumuşayana kadar pişirin. Pişen karışımı blender'dan geçirin, gerekirse sıcak su ile kıvamı açın. En son tuz ve karabiber ekleyin. Kişniş yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.