Türkiye Zengin olmak isterken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Zengin olmak isterken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Türkiye

Zengin olmak isterken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli'de zengin olma hayaliyle define arayan 57 yaşındaki Ramazan Elçin ormanlık alanda kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

02 Mayıs 2021, Pazar 11:45 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, define aramak için ormanlık alana gittiği öne sürülen Ramazan Elçin (57), kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Başiskele ilçesinde bulunan Menekşe Yaylası’nda meydana geldi. Ramazan Elçin, iddiaya göre arkadaşlarıyla beraber define aramak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri eşliğinde kayalıklara inen sağlık ekipleri Ramazan Elçin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Elçin’in cansız bedeni, düştüğü yerden ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Ramazan Elçin’in cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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