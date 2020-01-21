Zengin ve fakir arasında uçurum farkı var

Online alışveriş şirketi Amazon’un sahibi Jeff Bezos (56), 2017’den beri dünyanın en zenginiydi. Fransız moda devi Louis Vuitton ve şarap üreticisi Moet Hennessy’nin sahibi Bernard Arnault (70), Jeff Bezos’u tahtından etti. Forbes dergisine göre; Bernard Arnault’un şirketi yüzde 0.7 değer kazandı ve serveti 117 milyar dolara ulaştı. Jeff Bezos’un serveti 115.6 milyar dolar. Yıllar sonra bir Avrupalı dünyanın en zengini oldu. İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos’taki yıllık toplantısı öncesinde bir rapor yayınlayarak dünyadaki gelir uçurumuna dikkat çekti.

Raporda adaletsizlik şu çok çarpıcı verilerle açıklandı:

Dünyanın en zengin 8 iş insanının serveti, dünya nüfusunun yarısının servetine eşit.

2 bin 153 milyarder, dünya nüfusunun yüzde 60’ını oluşturan 4.6 milyar kişinin toplam parasından daha büyük bir servete sahip.

Yüzde 1’lik en zengin kesim, 6.9 milyar kişinin toplam varlığından 2 kat daha zengin.

Dünyanın en zengin 22 kişisi Afrika’daki tüm kadınlardan daha fazla varlığa sahip.

Dünyadaki 3.6 milyar insan yoksulluk sınırında yaşam savaşı veriyor.

Dünyada 820 milyon insan açlık çekiyor. Yani dünya nüfusunun yüzde 11’i yeterli beslenemiyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre; her 10 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor.

Adaletsizlik uzaya çıktı

Herkes 100 dolarlık banknotlardan servetinin üzerine otursa, insanların büyük kısmı yerde olurdu. Gelişmiş ülkedeki orta halli bir kişi sandalye yüksekliğinde iken en zengin iki kişi uzaya çıkardı.

5 bin yıl önce inşa edilen piramitlerin yapıldığı dönemde günde 10 bin dolar biriktirmeye başlayan bir kişinin toplam serveti bile şu an en zengin beş kişinin servetinden yüzde 80 düşük olurdu.

Çözüm: Adil bir ekonomik sistem

Oxfam raporunda adaletsizliğe karşı çözüm örnekleri de yer aldı:

10 yılda her zenginden yüzde 0.5 fazla vergi alınırsa yaşlı-çocuk bakımı, eğitim ve sağlık sektörlerinde 117 milyon kişi istihdam edilebilir.

Gelir dağılımındaki eşitsizlik yüzde 1 oranında düşürülse 100 milyon kişi yoksulluktan kurtulur. Oxfam yöneticisi Amitabh Behar: “10 yılda milyarder sayısı iki kat arttı. Ayrıcalıklı insanlar için değil tüm insanlık için ekonomi oluşturulmalı.”

Ülkesini soyan bir prenses

Doğal kaynak zengini Angola’yı 1975’ten 2018’e kadar yöneten Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos’un kızı Isabel dos Santos, 2 milyar dolarlık servetiyle ‘Afrika’nın en zengin kadını.’ Babası iktidarı devredince İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşmişti.

Angola’daki gazetecilerin ele geçirdiği belgeler Isabel dos Santos ve eşinin, yüz milyonlarca dolarlık yolsuzluklarını ortaya koydu. Arazi, petrol, elmas ve telekom anlaşmalarında ülkesinin kaynaklarını sömürmüş. Hükümet, ülkedeki mal varlıklarına el koydu. 29 milyon nüfuslu Angola’nın yüzde 30’u günlük 2 dolar gelirle yaşıyor.



