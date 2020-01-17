Zenginler 10 yıl fazla yaşıyor

Avrupa ve ABD'li üniversitelerden bilim insanlarının bir araya gelerek yürüttüğü bir araştırmaya göre, zengin insanlar yoksullara oranla daha sağlıklı yaşıyor. Bu araştırmayla ulaşılan sonucun bugüne kadarkilerden farkı, zenginlerin fakirlerden daha uzun yaşadığı değil, daha sağlıklı yaşlandığının kanıtlanması. Çarşamba günü The Journals of Gerontology dergisinde yayımlanan araştırma, zengin insanlarda yaşlılık belirtilerinin daha geç ortaya çıktığını belirtiyor. Buna bağlı olarak kişiler fiziksel ve zihinsel olarak yetilerinden 'daha az mahrum kalıyor' CNN International'da, yaşlılık belirtileri sonucu sosyal hayata katılım; yatağın dışına çıkma, çarşıya alışverişe gitme, yemek pişirebilme olarak tanımlanıyor.

25 bin kişinin verileri analiz edildi

50 yaşın üzerindeki yaklaşık 25 bin kişinin verilerinin analiz edilmesiyle yürütülen araştırma, zenginliğin bu zorlukların kendini ne zaman göstermeye başlayacağıyla ilgili en büyük sosyoekonomik faktörün, ekonomik durum olduğunu belirtiyor. Yani zenginler, yaşlılıkla birlikte meydana gelen zorluklarla daha geç karşılaşıyor ve yoksullara göre neredeyse 10 yıl daha fazla yaşıyor. Verilerde, ABD ve İngiltere'deki 50 yaşındaki en zengin grup içinde bulunan kadınlar, ortalama 33 yıl yaşlılık belirtileri ortaya çıkmadan yaşarken en yoksul gruptaki kadınlar ise 24 ve 25 yıl aralığında kaldı.Erkeklerde ise en zengin grup 31'ine kadar yaşa bağlı sağlık sorunu yaşamazken, en yoksul grupta bu sayı 22-23.



