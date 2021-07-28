Zenginlerin uzay savaşları

Dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos ile üçüncü kişisi Elon Musk, uzay yolculuğu için adeta bir savaşa girdi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) önceki gün Ekim 2024’te Jüpiter’in uydusu Europa’ya yapmayı planladığı yolculuk için Elon Musk’ın firması SpaceX ile anlaştı. SpaceX bu anlaşmadan 178 milyon dolar (1.5 milyar lira) alacak. SpaceX’e ait Falcon Heavy roketiyle yapılacak yolculukla, Europa’nın yaşam için uygun koşullara ev sahipliği yapıp yapmadığını araştıracak.

"ÜSTÜNE PARA VERELİM"

Bu açıklamanın hemen ardından Jeff Bezos, NASA’nın patronu Bill Nelson’a açık bir mektup yayınlayarak Ay’a yapılacak yolculuklarda kendi şirketi Blue Origin’i kullanması için 2 milyar dolar (17.1 milyar lira) teklif etti. NASA’nın teklifi önümüzdeki haftalarda yanıtlaması bekleniyor. NASA nisanda Ay’a yolculuk için SpaceX ile 2.9 milyar dolara (24.8 milyar lira) anlaşmıştı. Bezos anlaşmaya itiraz edip dava açmıştı. Dava 4 Ağustos’ta karara bağlanacak.

NASA 2024’te Ay’a gitmeyi planlıyor.