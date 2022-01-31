Posta Gazetesi yazarlarından Memet Özer, Posta.com.tr okuyucuları için hem balık çorbalarında hem de buğulama yemeklerinde kullanabileceğiniz enfes bir zenginleştirilmiş balık suyu tarifi verdi.

Bu tarifi istediğiniz her türlü beyaz etli balıkla yapabilirsiniz, hatta isterseniz balık yerine karides de kullanabilirsiniz. Ayrıca bu teknik ile daha küçük parçalı balık ve su oranını biraz daha fazla koyarak enfes balık çorbaları da hazırlayabilirsiniz. Buğulama balıkların püf noktası kaliteli ve zengin içerikli bir balık suyu hazırlamak. Bugün size çok kaliteli bir balık suyu tarifi vereceğiz. Bu suyu buğulama balık yemeklerinizde kullanabilir, dilerseniz biraz daha su katarak balık çorbası haline getrebilirsiniz.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BALIK SUYU TARİFİ

MALZEMELER

Balık kemikleri ve kafası (çok iyi yıkanmış ve temizlenmiş, buğulamada kullanacağınız balığın kemikleri)

2 adet kereviz sapı ve yaprakları

1 adet büyük havuç

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

1 avuç maydanoz sapı

2 adet defne yaprağı

5 adet tane karabiber

1 kaşık zeytinyağı

Tuz

Soğuk su

HAZIRLANIŞI

Tüm sebzeleri irice doğrayın ve tuzlayın.

Zeytinyağında hafif renkleri dönene kadar soteleyin.

Balık kemiklerini, karabiber tanelerini ve defne yapraklarını ilave edin ve üstünü geçecek kadar soğuk su koyun.

Yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arası kaynatın.

Daha sonra bir süzgeç vasıtası ile lezzetli balık suyunuzu süzün ve soğutun:

Dilerseniz fazla balık suyunuzu yaklaşık 15 gün derin dondurucunuzda muhafaza edebilirsiniz.



