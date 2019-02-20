Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş karşılaşmaları yarın başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Zenit ile mücadele edecek. ilk maçtan 1-0'lik galibiyetle ayrılan Sarı Kanarya tura bir adım daha yakın... Her türlü beraberlik ve 1-0'lık skor hariç 1 farklı yenilgi temsilcimize turu getirecek. Rusya'da gerçekleşecek olan müsabaka bu nedenle çok önemli maçın başlama saati ve kanalı da yoğun bir şekilde aratılıyor. İşte detaylar...

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Zenit Fenerbahçe maçı 21 Şubat Perşembe akşamı saat 20.55'te Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Mücadele beIN SPORTS kanalından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE 23. RANDEVUDA

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında yarın Rusya’da Zenit’le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 61 31 17 13 81 56

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 229 84 48 97 283 335