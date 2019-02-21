Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe bu akşam çok kritik bir maça çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turundaki rövanş maçında Sarı-Lacivertli ekibimizin maçtan 2 farklı yenilgi almaması gerekiyor. Bu nedenle taraftarlar bu zorlu sınava büyük bir önem atfediyor ve maçın başlama saatini ve kanalını araştırıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam rövanş mücadeleleri oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de Rus ekibi Zenit'le deplasmanda karşılaşacak. İlk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetle büyük bir avantaj elde eden Sarı Kanarya'ya beraberlik yetiyor. Bu neden Ersun Yanal'ın öğrencilerinin konrtollü bir futbol sergilemesi bekleniyor. Zenit'in ise turu geçmesi için 2 farklı üstünlük sağlaması gerekiyor.
ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Zenit Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.55'te Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Mücadele beIN SPORTS kanalından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE 23. RANDEVUDA
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında yarın Rusya’da Zenit’le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.
Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 61 31 17 13 81 56
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 229 84 48 97 283 335