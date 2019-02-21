Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe bu akşam çok kritik bir maça çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turundaki rövanş maçında Sarı-Lacivertli ekibimizin maçtan 2 farklı yenilgi almaması gerekiyor. Bu nedenle taraftarlar bu zorlu sınava büyük bir önem atfediyor ve maçın başlama saatini ve kanalını araştırıyor.