Fenerbahçe'nin Mesut Özil transfer tüm dünya spor kamuoyunun gündeminde. Rusya ekibi Zenit de ilginç bir olaya imza attı. Bir taraftarın Twitter'da sorduğu "Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu alıntılayan hesap, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" cevabını yazdı.

Bu tweet kısa sürede binlerce beğeni ve retweet alınca Zenit'in İngilizce hesabı tweet'i sildi ve başka bir tweet attı.

Zenit, "Deney bitti. Beklendiği gibi Türk çığı geldi" dedi.



