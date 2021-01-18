Futbol Zenit, Mesut Özil üzerinden Türk taraftarları troll'ledi

Zenit, Mesut Özil üzerinden Türk taraftarları troll'ledi

Futbol

Zenit, Mesut Özil üzerinden Türk taraftarları troll'ledi

Rusya takımı Zenit'in resmi İngilizce hesabı, Mesut Özil transferiyle ilgili bir tweet attı. Tweet'te bir taraftarın Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesiyle alakalı sorusunu cevaplayan Zenit, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" dedi. Hesap, daha sonra bunun bir deney olduğunu yazdı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 10:52 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil transfer tüm dünya spor kamuoyunun gündeminde. Rusya ekibi Zenit de ilginç bir olaya imza attı. Bir taraftarın Twitter'da sorduğu "Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu alıntılayan hesap, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" cevabını yazdı.

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Bu tweet kısa sürede binlerce beğeni ve retweet alınca Zenit'in İngilizce hesabı tweet'i sildi ve başka bir tweet attı.

Zenit, "Deney bitti. Beklendiği gibi Türk çığı geldi" dedi.


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