Genellikle evde bulnan malzemelerden yapabileceğiniz nefis bir tarif olan zerde tatlısı tarifi oldukça lezzetli ve hafif bir tatlı. Sevdiklerinize hazırlamak için zerde tatlısı tarifi arıyor yada zerde tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "zerde tatlısı tarifi, zerde tatlısı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Zerde tatlısı tarifi

Zerde tatlısı malzemeleri

1 çay bardağı kırık pirinç

6-7 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

3 tatlı kaşığı nişasta

1 çay bardağı su (nişastayı çözdürmek için)

1 çay kaşığı safran (veya zerdeçal)

1 yemek kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Zerde tatlısı yapılışı

Su ve pirinç bir tencereye alınarak haşlanılır. Pirinçler haşlanınca şeker, safran, güldüğü, dolmalık fıstık, kuş üzümü eklenir, bir taşım daha kaynatılır. 1 çay bardağı su ile nişasta eritilir ve tencereye eklenir. 2-3 dakika daha kaynatılıp kaselere bölünür.