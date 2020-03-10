Yemek Zerde tatlısı tarifi: Zerde tatlısı nasıl yapılır?

Zerde tatlısı tarifi: Zerde tatlısı nasıl yapılır?

Yemek

Zerde tatlısı tarifi: Zerde tatlısı nasıl yapılır?

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı tarifi arıyorsanız zerde tatlısı tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için zerde tatlısı tarifi arıyor yada zerde tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "zerde tatlısı tarifi, zerde tatlısı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

10 Mart 2020, Salı 17:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Genellikle evde bulnan malzemelerden yapabileceğiniz nefis bir tarif olan zerde tatlısı tarifi oldukça lezzetli ve hafif bir tatlı. Sevdiklerinize hazırlamak için zerde tatlısı tarifi arıyor yada zerde tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "zerde tatlısı tarifi, zerde tatlısı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Zerde tatlısı tarifi

Zerde tatlısı malzemeleri

1 çay bardağı kırık pirinç

6-7 su bardağı su 

1 su bardağı toz şeker

3 tatlı kaşığı nişasta

1 çay bardağı su (nişastayı çözdürmek için)

1 çay kaşığı safran (veya zerdeçal)

1 yemek kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü 

Zerde tatlısı yapılışı

Su ve pirinç bir tencereye alınarak haşlanılır. Pirinçler haşlanınca şeker, safran, güldüğü, dolmalık fıstık, kuş üzümü eklenir, bir taşım daha kaynatılır. 1 çay bardağı su ile nişasta eritilir ve tencereye eklenir. 2-3 dakika daha kaynatılıp kaselere bölünür.

İlgili Haberler
Revani tatlısı tarifi : Revani nasıl yapılır?
İlgili Haberler
Şambali tatlısı tarifi: Şambali nasıl yapılır?

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Netflix’te Türkiye mutfağı
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya'nın meşhur böreği 'Fıtır' Guinness yolunda