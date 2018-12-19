Zerdeçalın bilinmeyen faydaları

Türkiye'de 'Hint safranı' olarak da bilinen altın sarısı renkte bir bitki çeşidi olan zerdeçala ilgi gün geçtikçe artıyor.

Aksuvital Ar-Ge Merkezi, zerdeçal hakkında şu bilgileri veriyor: “Zerdeçal kökünün içerisinde %2,5 oranında kurkumin etken maddesi bulunmaktadır. Kurkumin; zerdeçalın en önemli ve etkili olan etken maddesidir. İnsan metabolizması bu etken maddeden yararlanma yeteneğine sahip değildir. Kurkumin ancak çok özel yöntemler ile ekstre formunda üretilebilir. En etkili yöntemlerinden biri de softgel şeklinde zeytinyağı ve karabiber bileşimiyle elde edilmesidir. Zerdeçal bitkisi kanserden korumada tam bir sağlık savaşçısıdır. Ölümcül olduğu bilinen pankreas kanseri üzerinde yapılan bir çalışmada, pankreas kanseri teşhisi konulmuş deneklere zerdeçalın etken maddesi olan kurkuminoit karışımı verilmiş ve sonuçlar incelenmiştir. Araştırma sonucunda bazı hastalarda kanser gelişiminin yavaşladığı ya da durduğu gözlemlenmiştir.”

Zerdeçal, dünyada kanser oranının en düşük olduğu ülkelerden Hindistan'da, günlük beslenme ve geleneksel tedavi yöntemlerinde yaygın olarak kullanılıyor. İçeriğindeki aktif bileşenler sayesinde zerdeçal hem enfeksiyonlara karşı koruyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Zerdeçal'ın faydaları arasında iltihaplı romatizmaya karşı da koruma sağlaması yer alıyor.

“ALZHEİMER ETKİSİNİ AZALTIYOR”

Zerdeçaldaki sarı renkli aktif kurkumin bileşenlerinin beyinde plak birikimini engellediğinin keşfedildiğini aktaran Aksuvital Ar-Ge Merkezi, “Yıkıcı protein parçaları hafıza kaybına yol açan Alzheimer hastalığına sebep olmaktadır ve zerdeçalın bu etkiyi azalttığı görülmektedir. Ayrıca dünyanın birçok yerinde kurkuminin kolorektal, pankreas kanseri, Alzheimer, sedef hastalığı, eklem iltihabına karşı etkileri üzerine araştırmalar yapılmaktadır” diyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aksuvital Ar-Ge Merkezi, şu uyarılarda da bulundu: “Birçok hastalığa şifası bulunan zerdeçalla ilgili dikkat edilmesi gereken noktanın ise safra taşı olan ve diyabet hastaları için ilaç etkileşimleri söz konusu olabileceğinden bir uzmana danışmadan kullanılmamalıdır. Gebelerin ve emzirenlerin zerdeçal kullanmaması gerekmektedir.”