Zerdeçallı süt içmek için 10 harika sebep

ZERDEÇALLI SÜT (ALTIN SÜT) NEDİR?

Zerdeçallı süt, son dönemlerde adını oldukça duyduğumuz bir besin. Ana maddesi zerdeçal olan bu içeceğe 'altın' denmesinin sebebi de rengidir. Canlı bir sarı, altın sarısı renge sahip olan bu içeceğin faydaları da saymakla bitmiyor.

Bu leziz ve bir o kadar da sağlıklı içecek, zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile ilde ediliyor.

ZERDEÇALLI SÜTÜN FAYDALARI

Zerdeçallı süt, karışımın ana maddesi zerdeçalın içerisindeki kurkumin bileşeni sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca boğaz ağrısını yatıştırır. Zerdeçal özellikle spordan sonra vücudunuzu onarabilecek antioksidan içeriğine sahiptir. Zerdeçalın içeriğindeki bileşenler kasları rahatlatır. Bu nedenle spor sonrası zerdeçallı sütü tercih edebilirsiniz. Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi düzenler ve yağ yakımını hızlandırır. Zerdeçallı süt aynı zamanda tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur. Bağışıklığı artırır ve olası alerjilerin önlenmesine yardımcı olur. Bu karışımın içine bir tutam Hindistan cevizi yağı eklerseniz harika bir yatıştırıcı etkisi oluşturur, rahat bir uykuya zemin hazırlar. Zerdeçallı süt, vücuttaki serbest radikalleri de temizler. Akne oluşumunu önler, var olan akne ve lekelerin azalmasına yardımcı olur. Bu içecek doğal bir ağrı kesici özelliği görür, özellikle regl sancıları için birebirdir. Karaciğer yağlanmasına engel olur.

ZERDEÇALLI SÜT TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı süt (inek sütünün yanı sıra Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü de kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

Bir tutam karabiber

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Sütü cezveye alın ve kısık ateşe koyun.

İçine tarçın, zerdeçal ve karabiberi ekleyin kaynayana kadar güzelce karıştırın.

Tüm malzemeler birbirine karıştıktan ve karışım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Ardından balı ilave edin.

Güzelce karıştırın ve sıcak iken tüketin.





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