Zerdeli pilav tarifi: Zerdeli pilav nasıl yapılır?

Hem lezzeti hem de görseliyle iştahları kabartan zerdeli pilav tarifi enfes b,r lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için zerdeli pilav tarifi arıyor ya da zerdeli pilav nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Zerdeli pilav yapılışı, tarifi, malzemeler, püf noktası...

Zerdeli pilav tarifi

Zerdeli pilav malzemeleri

1,5 bardağı pirinç

1 çay bardağı pekmez

1 avuç badem

1 avuç kuru üzüm

1 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı Hindistan cevizi

Nohutlu pilav için:

2,5 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Zerdeli pilav yapılışı

Pirinçleri en 2 saat önceden soğuk suya koyun ve güzelce yıkayarak nişastasından arındırın. Zerde pilavı için 1,5 su bardağı pirinci bir tencereye alın. Üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyerek haşlanmaya bırakın. Nohutlu pilav için 2 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin. Üzerine 2,5 su bardağı pirinç ekleyip kavurun. Üzerine haşlanmış nohut da ilave edin. 3,5 bardak su ve karabiber ekleyip göz göz olana kadar pişirin. Pişen zerde pilavının fazla suyunu süzün. Ayrı bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı koyun. Üzerine 2 çay kaşığı Hindistan cevizi ekleyin. Haşlanmış pirinci de tencereye alın. Üzerine üzüm pekmezi dökün ve pekmezi çekene kadar 10 dakika kadar demlendirin. Kabukları soyulmuş badem ve kuru üzümü demlenen pilava ekleyin. Karıştırıp ocağın altını kapatın. Kek kalıbının zeminini bademli ve üzümlü zerde pilavı ile kaplayın. İkinci katı nohutlu pilav ile kaplayın. Büyük bir servis tabağına ters çevrilerek çıkarın.



