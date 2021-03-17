Zerrin Özer, yıllar önce katıldığı “Yasemin'in Penceresi’’ adlı TV programında yakın bir aile dostunun tecavüzüne uğradığını açıklamıştı. Zerrin Özer'e tecavüz eden kişinin Ümit Güner olduğu iddiası yeniden gündeme geldi. Armağan Çağlayan'ın programına katılan sanatçı, Ümit Güner ile konuştu.

ÜMİT GÜNER Mİ? GÜNER ÜMİT Mİ? KAFALAR KARIŞTI!

Geçenlerde gördüm vefat etti. Tabii ki ölen insanın arkasından konuşulmaz. Hakkımı helal etmiyorum. Bu açıklama isim konusunda karışıklığa neden oldu. Yapımcı Ümit Güner, sunucu ayrıca dublaj sanatçısı olan Güner Ümit ile karıştırıldı. Bu tecavüz olayının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, insanlar hemen Google'a sarılıp Ümit Güner kimdir? Ümit Güner öldü mü diye araştırmaya başladı.

GÜNER ÜMİT KİMDİR? GÜNER ÜMİT ÖLDÜ MÜ?

Güner Ümit, 1945 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve ATV ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike'yi sundu, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer aldı. Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başladı, 1993 yılının başlarında Star TV'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etti. 1975-1986 yılları arasında da TRT 1'de Çarkıfelek isimli yarışmayı da sundu.

GÜNER ÜMİT YAŞIYOR MU?

Güner Ümit'in öldü mü soruları çokça aratılıyor. Nedeni ise Ümit Güner ile karıştırılması. Yani Güner Ümit ölmedi. Bu kafa karışıklığı tamamen isim benzerliğinden kaynaklanıyor.





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