Zerrin Özer: Bu hayatın özeti nedir? Kendini iyi hissetmektir

Kariyerinizde ilk kez bir Sezen Aksu şarkısı seslendiriyorsunuz. Sezen Aksu’nun sizdeki yeri nedir?

Kariyer hayatımda Sezen’imle yani lokumumla ilk kez buluştuk. Aynı şarkıda buluşmak ikimize de iyi geldi, mutluyuz. Zaten bu dünyanın özeti nedir? Kendini iyi hissetmektir. Kim kime kendini iyi hissettiriyorsa bundan daha güzel bir armağan olamaz. Onun için bu şarkı vasıtasıyla birbirimize iyi hissettirdiğimiz için mutluyuz. Sezen benim çok eski dostumdur. Düşe kalka yürüdük ve beraber büyüdük biz bu yollarda.

Bir ara kayboluyorsunuz sonra birden muhteşem işlerle karşımıza çıkıyorsunuz. O aralarda kendinizi mi dinliyorsunuz?

Aslında şarkılarımla, konserlerimle, TV programlarımla şarkımın adı gibi ‘Ben Hep Buralardayım’. Yeni şarkı için çok titiz davrandım. Tabii bu bir sessizlik değil hazırlık aşamasıydı.

Klip de şahane… Siz her geçen gün gençleşiyor musunuz bana mı öyle geliyor?

Klipte enerjim çok yüksekti. Çünkü şarkının enerjisi yüksek ve şarkının enerjisi bana geçiyor, benden de ekibe... Bütün ekip klibi çekerken çok eğlendik.

BİZ KALİTELİ MÜZİK İSTEYEN DİNLEYİCİ TARAFINDAN BAŞ TACI EDİLDİK

Her döneme bu kadar hükmetmek hiç de kolay değildir. Bunu sadece güzel sesle açıklamak mümkün mü?

Biz kaliteli müzik isteyen dinleyici tarafından beğenilip baş tacı edildik. Kaliteli ve duygu yüklü işlere imza attık. O zamanlar tüm dünya da böyleydi; Rolling Stones, The Beatles, Tina Turner, Barbara Streissand, Michael Jackson, Madonna, Deep Purple, Queen… Şimdi ise demek bunlar isteniyor bunlar arz ediliyor ki yeni nesil solistler de bu tür üretimlere yöneliyor. Biz kalıcı eserler ürettik şimdiyse fast food eserler çıkıyor. Sadece müzik değil artık her şey kalitesiz. İyinin kötüye yenildiği gibi sanat da, kalite de kalitesizliğe yenildi.

STAR, DİVA, KRALİÇE GİBİ KELİMELER İLTİFATTIR BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY İNSAN OLMAK

Herkes sizi star olarak görüyor peki, siz kendinizi nasıl görüyorsunuz?

Herkes mesleğinde iyi olmak ister. Star, diva, kraliçe gibi kelimeleri bir iltifat olarak kabul ediyorum. Ben kendimi beni seven insanların kalbinde görüyorum. Çünkü benim için en önemli şey insan olmak. Ne kadar çok insanın kalbinde yer alıyorsam ben o kadar mutlu oluyorum. Hissediyorum ki çok sevenim var. Sevenlerimin kalbi kendimi gördüğüm en muhteşem yer!

BAŞKALARININ DERDİ BENİ HEP GERMİŞTİR

Her şeyi kendine dert edinen duygusal bir yapınız var. Son dönemde yaşanan yangınlarda, sellerde neler hissetiniz?

Akrep burcu olduğumdan çok nahif ve duygusal bir yapım var. Başkalarının dertleriyle hep ilgilenmişimdir. Başkalarının derdi beni hep germiştir. Çünkü başkalarının derdi sizi germiyorsa insan değilsiniz. Boşuna yaşamışsınız. Tabii ki son dönemde yaşananlar beni haddinden fazla üzdü. Kahroldum!

Küs olduğunuz birileri var mı?

Küs olduğum birileri yok ama hayat genel anlamda düşündüğümüz zaman çok vahşi ilerliyor. Yani insan ilişkileri olumlu yönde değil, olumsuz yönde gelişiyor. İnsanlar daha kırıcı daha bencil ve daha nezaketsiz... O nedenle kırıldığım, küs olduğum zamanlar olur. Ama küs olmayı sevmediğim için bunları tamir edip yoluma pozitif şekilde devam ediyorum.

YALNIZLIK SİZİN TERCİHİNİZSE KENDİNİZE VERDİĞİNİZ ÖDÜLDÜR

Kendinizi yalnız hissettiğiniz oluyor mu?

Evet, oluyor ama bu benim tercihim. Yalnızlık, yalnız bırakıldığınızda kötüdür. Sizin tercihinizse kendinize verdiğiniz bir ödüldür. O nedenle tabii ki yalnız kaldığım zamanlar oluyor. En çok düşündüğüm, ürettiğim ve sevdiğim insanlara odaklandığım zamanlar yalnız olduğum anlardır. Ama hepsinin de sonu var. Bütün kavuşmalar bütün yalnızlıkları siler götürür.

HERKESİ İÇİ DIŞI BİR OLMAYA DAVET EDİYORUM

Hayatını şeffaf yaşayan ünlülerden birisiniz. Nerdeyse başınıza gelen her şeyi biliyoruz. Bilmediğimiz neler var?

Sizin Zerrin’inizin içinde ne varsa hepsi dilindedir. İçi dışı yaradılış gereği birdir. Oynamayı sevmez. İçinde bir şey tutmayı sevmez. Hoş, her şeyi paylaşmak kötü sonuçlarda verebiliyor. Ama ben içim dışım bir olduğu için pişmanlık duymuyorum. Bu yüzden çok mutluyum, bu huyumu da seviyorum. Herkesi de içi dışı bir olmaya davet ediyorum.

ŞİDDETİN ‘Ş’ HARFİNDEN BİLE NEFRET EDİYORUM

Son dönemlerde erkek şiddeti haberleri herkesin canını sıkıyor. Bir kadın ve sanatçı olarak tüm bu şiddet sarmalından siz nasıl etkileniyorsunuz?

Dünya kurulduğundan bu yana kadınların, yetiştirdiği evlatlar üzerine emeğinin ve katkısının ne kadar büyük olduğunu tartışmaya gerek yok. Bir kadın ve sanatçı olarak şiddetin ‘Ş’ harfinden bile nefret ediyorum. Yeryüzünden bütün şiddetin silinmesini istiyorum. Tüm dünyada yaşayan bütün canlılara olan şiddete karşıyım. Ağaçlara çiçeklere, böceklere, soluduğumuz havaya, oksijene, dağlara, ovalara, kadınlara, erkeklere, çocuklara…

Ülkeyle ilgili en çok nelere dertleniyorsunuz?

İnsanların derdinin olmasına dertleniyorum. Çoluk çocuk, yaşlı, genç, insan, hayvan ve bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor. Benim mutluluğum, sadece benim durumumun iyi olmasıyla ilgili değil. Ben bütün çevremin mutluluğuyla mutlu olmalıyım. Onlar mutsuzken benim hiçbir sorunumun olmaması beni mutlu yapmaya yetmiyor.

KEŞKE MONA LİSA’NIN HAYATI FİLM OLSA DA ONU BEN CANLANDIRSAM

Bir sinema filminde hangi rolü hangi aktörle oynamak isterdiniz?

Tarihi bir filmde bütün dünyaya damga vurmuş bir kadını canlandırmak isterim. Tomris Hatun, Florence Nightingale, Mata Hari gibi… Mesela Mona Lisa kimdir? Keşke Mona Lisa’nın hayatı film olsa da onu ben canlandırsam. Herkes o derin gülümseme altındaki bilinmeyenleri öğrenmiş olsa…

TÜRKİYE’Yİ BÜTÜN DÜNYAYA TANITAN BİR ŞARKI YAPIP HERKESİN DİLİNE PELESENK ETMEK İSTERİM

Gelecek planlarınız arasında neler var?

Türkiye’yi bütün dünyaya tanıtan çok büyük bir şarkı yapıp, herkesin diline pelesenk etmek isterim. Türkiye şarkısı yapıp bütün dünyaya tanıtmak isterim. Ayrıca dünyanın büyük ülkelerinin en önemli sanatçılarıyla düet yaparak o ülkelerde yine o şarkının dinlenmesini isterim. Böyle bir milli amacım var.

Dışarıdan melankolik görünen bir yapınız var? Doğru mu?

Kimsenin bilmediği komik bir yanım var. Tabii bunu sadece yakın dostlarım bilir. Bu yönümü değişik projelerle, televizyon programlarıyla veya reklamlarla insanlara tanıtmak isterdim. Böyle projelere açığım. Çünkü gülmek ve güldürmek dram kadar önemli. Ağlatmak kolay ama gülmek ve güldürmek çok zor.