Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Ses sanatçısı Onur Akay, Zerrin Özer’in hastaneye kaldırıldığını ve zor günler geçirdiğini duyurdu.

'Hastanede tedavi görecek'

Onur Akay, “Değerli sanatçımız Zerrin Özer, özel bir hastaneye kaldırıldı ve hastanede yatarak tedavi görüyor. Mide ve pankreas ağrısı nedeniyle tetkikleri yapılan ve belli bir süre hastanede tedavi görecek olan Zerrin Özer, kötü bir şey çıkmaması için sevenlerinden dua istedi. Acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Zerrin Özer ise Instagram hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

'Bu asla duygu sömürüsü değil'

"Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil. 1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım, ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz.inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım. Sizler benim her şeyimsiniz. Var olun daima..." dedi.

Dolandırıcı olduğu iddia edildi

Sanatçı Zerrin Özer, haziranda 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia etti.

36 saat sonra boşanma kararı almıştı

Eşinin kendisine birçok konuda yalan söylediğini öğrenen Zerrin Özer ise boşanma kararı aldı. 36 saat evli kaldığı Murat Akıncı'dan boşanma kararı alan Zerrin Özer, haziran ayında da evinde baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.





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