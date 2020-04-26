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Magazin Zerrin Özer ile ilgili şaşırtan iddia

Zerrin Özer ile ilgili şaşırtan iddia

Magazin

Zerrin Özer ile ilgili şaşırtan iddia

Şarkıcı Zerrin Özer, evlendiği gecenin sabahında hakkında dolandırıcılık suçlamaları olduğunu öğrendiği eşinden boşanmış ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ortaya çıkan son haberlere göreyse, Zerrin Özer eski eşi ve onun annesiyle aynı evde yaşıyor.

26 Nisan 2020, Pazar 09:27 Son Güncelleme:
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Magazin basınını günlerce meşgul eden haberlerin ardından Zerrin Özer, yanlış bir tercihte bulunduğunu söylemişti. Seyhan Erdağ’ın özel haberine göre; Zerrin Özer, Murat Akıncı ve Akıncı’nın annesi Sevilay Öztürk’ün, Özer’in Zekeriyaköy’deki evinde birlikte yaşıyor.

'Murat benim için çok kıymetli'

Zerrin Özer, TRT Müzik ekranlarındaki programı devam ederken Uçankuş muhabirine “Murat benim için çok kıymetli. Karşılıklı sevgi devam ediyor. Ara sıra görüşüyoruz, ara sıra telefonda konuşuyoruz. Çok büyük olaylar yaşandı. Ama ben onların ciddiyetine asla inanmadım.

'Bu ilişkiye ve kendime saygısızlık etmiş olurum'

Ben şu an size ‘Murat’la görüşmüyoruz’ dersem ve bizi görürseniz, bu ilişkiye ve kendime saygısızlık etmiş olurum. ‘Saygı duymadığın bir insanla neden görüşüyorsun?’ olur” cümlelerini kullanmıştı.


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