Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı

Zerrin Özer (61) iki yıl aşk yaşadığı, kendisinden 27 yaş küçük Murat Akıncı (34) ile 16 Haziran 2019’da evlenmişti.

Sürpriz evlilik sonrası Murat Akıncı’nın eski sevgilileri, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanıp "Murat Akıncı bizi dolandırdı" iddiasında bulunmuştu.

'Zerrin Özer bu sahtekarı çok mu aramış?'

2. Sayfa’ya konuşan Murat Akıncı’nın babası ise "Dolandırdığı insanların paralarını Zerrin Hanım’a yediriyor. Çıbanın başı annesi... O tam bir şeytan. Sahte ismi Mahmut Atalay. Ben evlatlıktan reddettim. Evimdeki altınlarımı çaldı. Zerrin Hanım bu sahtekârı çok mu aramış? İstanbul’da başka adam mı yok da bu dolandırıcıyı bulmuş” açıklamasını yapmıştı.

'Büyük bir şok içerisindeyim'

Akıncı'nın babasının flaş çıkışından sonra telefonla yayına bağlanan Özer, “Boşanmaktan vazgeçmiştim ama babasını dinleyince kararımı değiştirdim. Bu konuşmadan sonra bitmiştir. Büyük bir şok içerisindeyim. ‘Üzgünüm’ demiyorum, çok sinirliyim. Aldatılmak korkunç bir şey. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. 1,5-2 sene önce tanıştım, benden bir şey istemedi. Bana ‘Babam öldü’ demişti” şeklinde konuşmuştu.

Ünlü şarkıcı, basına yansıyan 'dolandırıcılık' iddiaları nedeniyle düğünün üzerinden bir gün geçmeden boşanma kararı almıştı.

Sosyal medyada acısını dile getiren Zerrin Özer, "Bazıları sahip olmadıkları kalitenin, ait olmadıkları kişiliğin ve hiçbir zaman yaşayamayacakları mutluluğun reklamını çok iyi yapar" sözünü paylaşmıştı.

Resmen boşandı

Zerrin Özer-Murat Akıncı'nın 36 saat süren evliliği resmi olarak bu sabah sona erdi. İkili, anlaşmalı olarak boşandı.











