Zerrin Özer: Zor günler geçecek
Zerrin Özer (61) iki yıl aşk yaşadığı, kendisinden 27 yaş küçük Murat Akıncı (34) ile 16 Haziran’da evlenmiş, 36 saat sonra da boşanma kararı almıştı
Zor günler geçiren sanatçı önceki akşam ‘Bursa Festivali’nde sahneye çıktı. “Rabbim’in şanslı kuluyum. Zor günler geçecek” dedi.
Zerrin Özer performansı sırasında zaman zaman duygulandı. Uzaklaştırma kararı çıkarttığı eşi Murat Akıncı’nın, babası dahil olmak üzere birçok kişiyi maddi-manevi mağdur ettiği ortaya çıkmıştı.
DHA