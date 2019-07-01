Zerrin Özer: Zor günler geçecek

Zor günler geçiren sanatçı önceki akşam ‘Bursa Festivali’nde sahneye çıktı. “Rabbim’in şanslı kuluyum. Zor günler geçecek” dedi.

Zerrin Özer performansı sırasında zaman zaman duygulandı. Uzaklaştırma kararı çıkarttığı eşi Murat Akıncı’nın, babası dahil olmak üzere birçok kişiyi maddi-manevi mağdur ettiği ortaya çıkmıştı.

DHA