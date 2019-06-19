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Zerrin Özer (61) kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı (34) ile 16 Haziran Pazar akşamı Zekeriyaköy'deki villasında nikah masasına oturmuştu.

Zerrin Özer'in ''Sevgilim basında yer almayı sevmiyor. Fotoğrafını evlendiğimiz gün görürsünüz'' dediği Murat Akıncı'nın fotoğrafı ilk kez düğün gecesi sosyal medyada yer aldı.

Bunun üzerine ''Murat Akıncı tarafından dolandırıldık. Tehdit ve şantajlara maruz kaldık'' diyen kadınlar Kanal D'deki '2. Sayfa' programına ulaştı. Kimi de stüdyoya gelerek nasıl mağdur edildiklerini belgeleriyle anlattılar.

Zerrin Özer bu haberi nikahın ertesi sabahı televizyondan öğrendi. Gözyaşlarına boğulan sanatçı önce eşiyle yüzleşti, sonra yardımcısı Kemal Aslan aracılığıyla mağdur kadınlara ulaştı. Gerçeği öğrendi ve dün boşanma kararı aldı.

Sadece 36 saat evli kalabilen Zerrin Özer ''Nasıl bu kadar saf olabilmişim, bunca şeye inanmışım, kanmışım?'' dedi.

İŞTE BOŞANMA AÇIKLAMASI:

''Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında 2 gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer boşanma kararı almıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.''

HASTANEYE KALDIRILDI

Zerrin Özer dün akşam yüksek tansiyon ve baygınlık şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Kemal Aslan, ''Zerrin Hanım büyük hüzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu düşürülüyor ama tekrar çıkıyor'' dedi.

''YAŞADIKÇA İNSANLARI HİÇ TANIYAMAMIŞIM DİYECEKSİN''

Öte yandan Zerrin Özer 9 gün önce Instagram hesabından şu sözü paylaşmış: ''Yaşadıkça insanları hiç tanıyamamışım diyeceksin. Çünkü menfaat şekillendikçe yüzler değişir, yüzler değiştikçe sözler değişir, sözler değiştikçe özler değişir''

Özer'in bu paylaşımı adeta ''Yaşanacakları önceden hissetmiş'' dedirtti.

İŞTE O PAYLAŞIM: